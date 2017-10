Whindersson Nunes adota cadela no Instituto Luisa Mell

Após o chocante caso do resgate de animais torturados no canil dos horrores em Osasco, o Instituto Luisa Mell voltou aos noticiários, mas desta vez com uma notícia positiva para os apaixonados por animais. O youtuber Whinderson Nunes mostrou a cadela que ele e a namorada adotaram durante uma visita à ONG.

Publicidade

O nome seguiu a linha do bom humor de Whinderson: “Ela se chama Regina Casé de Alcione Vekanandry Smith Bueno de Hahaha de Raio Lazer! Adotamos ela no @institutoluisamell, eles fizeram um super resgate de 135 cães matratados, estão super lotados. Se tiverem vontade de dar amor e carinho a um animalzinho, adote um neném desses!”, postou o youtuber no Instagram.