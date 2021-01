Whindersson Nunes e amigos famosos doam 60 respiradores para hospitais de Manaus

Por causa da alta demanda, a rede de saúde do Amazonas tem sofrido um desabastecimento em larga escala de oxigênio hospitalar, essencial para manter a respiração de pacientes internados com a covid-19 e outros problemas

Foram entregues neste sábado (16), um total de 60 respiradores doados a seis hospitais de Manaus, capital do Amazonas, por artistas e empresas como Whindersson Nunes, que organizou o ato de solidariedade, Fábio Porchat, Bruno de Luca, Pedro Sampaio, Hugo Gloss, Simone, Kaka Diniz, Magazine Luiza, Movida e Matheus Tomoto.

Avaliados em R$ 300 mil, os equipamentos foram transportados e entregues pela Aliança, do Grupo Maersk. Toda a ação foi coordenada por Whindersson Nunes e sua equipe.

Descarregando em Manaus 60 respiradores pra 6 hospitais, 10 pra cada um, quem está filmando é meu segurança pessoal, mandei pra Manaus pra garantir que nenhum arrombado desvie os aparelhos, hj em dia está difícil confiar. Deus por nós e ninguém a cima do povo 🙏🏼 pic.twitter.com/xt7RMMM1Rd — Whindersson Nunes (@whindersson) January 16, 2021

Ministério da Saúde enviará 80 cilindros de oxigênio para Manaus

O Ministério da Saúde informou que um avião vai transportar, neste sábado (16), 80 cilindros com oxigênio hospitalar para Manaus. A carga ajudará a abastecer e reforçar com o gás as unidades de saúde da região amazonense, que vive um colapso por causa da pandemia de covid-19.

O transporte será feito pela mesma aeronave que buscará, ainda sem data definida, dois milhões de doses de vacinas contra a covid-19 em Mumbai, na Índia. O avião A330neo, da companhia Azul, que estava no pátio do aeroporto de Recife (PE) de onde iria para a Índia, seguiu às 23h de ontem (15) para o aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), para ser carregado com os cilindros.

Desde o fim do ano passado, o Amazonas vive um avanço nos números da covid-19 e está com quase todos leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ocupados no estado, tanto na rede pública como na privada.

Além disso, por causa da alta demanda, a rede do estado tem sofrido, principalmente nos últimos dias, um desabastecimento em larga escala de oxigênio hospitalar, insumo essencial para manter a respiração de pacientes internados com a covid-19 e outros problemas. O governo estadual já transferiu, até o momento, cerca de 230 pacientes para outros estados.

Até o momento, segundo o Ministério da Saúde, foram recrutados 198 médicos, 562 enfermeiros, 1.212 técnicos de enfermagem, 313 fisioterapeutas e 263 farmacêuticos para atuar nos serviços da rede pública de Manaus. No total, o ministério informou ter contratado 30.196 profissionais para reforçar o atendimento.

Na última quinta-feira (14), o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou medidas mais drásticas para conter a disseminação da covid-19 no estado, incluindo toque de recolher para a população, além do fechamento de uma série de atividades e comércio não essenciais. (Da Agência Brasil)