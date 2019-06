Wi-Fi pode ajudar a envelhecer a pele, alerta especialista

Pode parecer um absurdo, mas o Wi-Fi, que tanto faz parte de nossas vidas, pode estar ajudando a envelhecer nossa pele, defende o especialista Lucas Portilho, consultor e pesquisador em cosmetologia, farmacêutico, diretor científico da Consulfarma e pesquisador em Fotoproteção na Unicamp.

De acordo com ele, o Wi-Fi “faz parte de um conceito maior de poluição digital ou Eletrosmog”. Ele explica que trata-se de “um termo utilizado para designar a poluição de celulares, computadores e dispositivos que emitem luz azul, e podem causar quebra do DNA celular, dano às proteínas da pele, além de outros problemas mais sérios como: distúrbios hormonais, aglutinação de células sanguíneas, palpitações cardíacas, dor e pressão no peito e desregulação do sistema nervoso”.

Para enfrentar o problema, a Consulfarma aproveita seu 14º Congresso Internacional de Tendências de Beleza para lançar o Creme Anti-Wifi, que reduz o impacto negativo do Eletrosmog. O evento acontece no Palácio das Convenções, no Anhembi (SP), de 11 a 13 de julho.

De acordo com Lucas Portilho, as ondas eletromagnéticas ao entrar em contato com nossa pele deixam o tecido mais susceptível a agressores ambientais. No aumento de 40x no microscópio e após 6h de irradiação, a microscopia da epiderme humana reconstituída demonstrou que a irradiação com a Radiação Eletromagnética leva a uma descamação severa do estrato córneo.

O Creme Anti-Wifi é formulado com um ativo lançado na última feira de Paris, a In Cosmetics: um blend de beta caroteno associado com óleos vegetais. Esse ativo tem alta capacidade antioxidante e protetora da pele contra esse tipo de poluição e pode ser incorporado em cremes, loções e protetores solares, devendo ser usado duas vezes ao dia, de manhã e à noite (exceto quando for filtro solar).

14º Congresso Consulfarma

O evento acontece no Palácio das Convenções, no Anhembi, em São Paulo, de 11 a 13 de julho, e reúne novidades como: cosmético drone; creme anti-wifi; sabonete para o fígado; laboratório cosmético; Post Cosmetics (cosméticos em formato de pequenas folhas de papel lembrete); Food Cosmetics (linha de produtos com visual alimentício); champanhe antiestresse efervescente; creme antirressaca, perfume em espuma com ação hidratante e antipoluição; borracha para apagar maquiagem; chip capilar para detectar geneticamente o melhor cosmético para seu cabelo; kit arroz e feijão; e linha Nem Azul Nem Rosa (cosméticos sem gênero).

De acordo com Lucas Portilho, além da cosmeteria (ambiente onde o visitante pode escolher o melhor creme totalmente personalizado para sua pele), o 14º Congresso Consulfarma traz pelo segundo ano consecutivo a Innovation Zone — área especialmente voltada para o desenvolvimento de tendências altamente tecnológicas no campo dos dermocosméticos e nutricosméticos.

“Dessa forma, o Congresso Consulfarma consolida sua posição de vanguarda no lançamento de tecnologias dermo e nutricosméticas associadas à saúde, beleza e bem-estar”, afirma.