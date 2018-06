Separado há quase dois anos da apresentadora Fátima Bernardes, o apresentador do “Jornal Nacional”, William Bonner, está prestes a se casar novamente. Ele e a fisioterapeuta Natasha Dantas deram entrada na papelada para se casar em um cartório no Rio de Janeiro.

Publicidade

Filhos dele com Fátima, os trigêmeos de Bonner, de 20 anos, devem ser as testemunhas do casamento do pai.