Workshop “Maquiagens, Penteados e Noivas” acontece dia 28, em Barueri

Barueri vai sediar um dos maiores eventos de beleza do ano, voltado aos profissionais das áreas de maquiagem e hair style para noivas, madrinhas e debutantes. A Alpha Latina Group, empresa da área de beleza e prestação de serviços, promoverá no dia 28 de maio, no Centro de Eventos de Barueri, o workshop “Maquiagens, Penteados e Noivas”.

O evento, realizado em parceria com o Fundo Social de Solidariedade – Estrela Guia, contará com a presença de profissionais renomados de franquias como Jacques Janine, especialistas em cosmetologia e maquiagem para celebridades, que apresentarão o que há de mais moderno e atual em penteados e maquiagens.



Workshop “Maquiagens, Penteados e Noivas”

DATA: 28/05/2018

LOCAL: Centro de Eventos de Barueri (Avenida Sebastião Davino dos Reis, 672, Vila Porto, Barueri)

HORÁRIO: Das 13 às 17h30

ENTRADA: 1 lata de leite em pó. As doações serão revertidas ao Fundo Social de Solidariedade de Barueri – Estrela Guia.