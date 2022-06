Xuxa aciona Justiça contra inquilino caloteiro e pede R$ 227 mil em processo

Xuxa Meneghel acionou a Justiça contra um inquilino que deixou de pagar o aluguel de um imóvel, na zona Oeste do Rio de Janeiro. No processo, a apresentadora pede R$ 227 mil.

O apartamento foi alugado em 2014. A dívida do locatário chegou a quase R$ 100 mil. Além disso, o inquilino teria deixado de pagar outras despesas, tais como condomínio e IPTU.

Um acordo chegou a ser firmado entre ambos, mas a defesa de Xuxa alega que o locatário não cumpriu com os termos, deixando de pagar os aluguéis de janeiro, fevereiro e abril deste ano.

Agora, Xuxa não quer mais negociar com o inquilino e pretende mover uma ação de despejo por falta de pagamento, além da rescisão do contrato. A apresentadora pede R$ 227.563,53, que corresponde a 12 vezes o valor do último aluguel do imóvel (R$ 11.580,81) e o valor integral da dívida, sem as custas do processo.