Xuxa detona quem come carne no Natal: “não tem desculpa”

Uma postagem de Xuxa Meneghel no Instagram causou polêmica neste fim de semana. A apresentadora declarou que “não tem desculpa” para comer carne, mesmo no Natal, junto a uma imagem de um peru ao lado de uma faca ensanguentada e a mensagem: “Celebrar a vida com violência na mesa?”.

“Costumes errados tem que ser mudados…. não tem desculpa, não tem porque, pense, reflita e mude”, escreveu Xuxa na legenda da imagem.

Muitos internautas curtiram, mas outros não gostaram da postagem. “Menos né? É para isso que serve o peru. Ou melhor que as famílias passem fome?”, questionou um seguidor. “É cada campanha sem noção. Já ouviram falar em cadeia alimentar?”, comentou outra.

Xuxa se pronunciou e foi direta e reta em meio aos comentários críticos: “proteína vem do verde, não dos animais. Estuda e depois fala”.