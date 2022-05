Yoki lança amendoim crocante nos sabores “do chef”, molho de pimenta e levemente salgado

Se antecipando à temporada das festas juninas e quermesses, a Yoki acaba de lançar amendoins crocantes nos sabores exclusivos “Molho de Pimenta”, “Levemente Salgado” e “Sabor do Chef”.

Com o tema ‘O Novo Sabor da Conversa’, a novidade chega ao mercado brasileiro para ampliar a linha de snacks da marca.

A categoria de amendoins descascados também ganha novidades, com os sabores “Apimentado” e “Molho Especial”. O petisco é uma opção para ser consumido de forma prática e saborosa em diversos momentos do dia como, em um happy hour com os amigos ou um lanche rápido.

A Yoki oferece mais de 300 produtos no catálogo, distribuídos em 20 categorias. A Yokermesse, por exemplo, é uma iniciativa criada para vivenciar toda a alegria das festividades juninas.