Youtube vai transmitir ao vivo jogos do Campeonato Paulista

O Youtube comprou da Federação Paulista de Futebol os direitos de transmissão de 16 jogos do Campeonato Paulista de 2022. A plataforma de streaming vai transmitir ao vivo uma partida por rodada, além das quartas-de-final, semifinais e final.

publicidade

Com a aquisição, o Google planeja arrecadar com publicidade no Youtube e gerar conteúdo para canais de terceiros, estimulando a produção de conteúdo relacionado ao Paulistão dentro da plataforma.

EM OSASCO// Um ladrão é morto e três são presos em tentativa de assalto

publicidade