Youtuber faz tattoo de Romero Britto chocado após mulher quebrar obra de arte

O youtuber Ricardo Sacht Neto tatuou, em sua barriga, a reação do artista plástico brasileiro Romero Britto ao ver uma de suas obras de arte sendo quebrada por uma mulher. O vídeo viralizou na internet na semana passada e rendeu diversos memes.

Ricardo é dono do canal Café com Satanás, mora em Vilha Velha, no Espírito Santo, e mesmo sem ser fã de Romero Britto aceitou o desafio proposto por um amigo tatuador Victor Augusto, autor do desenho inusitado. “Trabalho feito no meu amigo @cafecomsatanas pra eternizar este momento”, escreveu o tatuador no Instagram.

Em seu canal no YouTube, Ricardo mostrou como foi o processo de tatuar a expressão do artista plástico brasileiro em sua barriga. A situação que inspirou o youtuber aconteceu em 2017, mas o vídeo viralizou na semana passada, ao ser compartilhado por uma usuária do aplicativo Tik Tok.

Nas imagens, a dona de um restaurante aparece irritada e quebra uma obra de arte de Romero Britto, avaliada em R$ 26 mil, na frente do artista. “Nunca vá ao meu restaurante nem ofenda minha equipe, mas nunca. Eu te respeitava”, disse a mulher ao artista plástico, que tentou segurar a obra, mas não conseguiu.

A mulher justificou a atitude alegando que Romero teria sido rude com os funcionários do restaurante ela gerenciava. As imagens viralizaram e colocaram o nome do artista nos assuntos mais comentados do Twitter no fim de semana.

Em nota enviada à imprensa no sábado (15), Romero Britto esclareceu o ocorrido e disse que foi “vítima de pessoas que querem ficar famosas à custa dos outros”. Ainda no sábado, o artista plástico publicou, em seu perfil no Instagram, uma reconstrução da obra que foi quebrada em 2017.