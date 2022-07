Zelia Duncan se apresenta em Cotia nesse sábado (16)

A cantora Zelia Duncan será a atração principal do 11º Festival de Inverno do Open Mall The Square, na Granja Viana, em Cotia, nesse sábado (16).

O festival, que vai até 1º de agosto, programou mais de 60 shows ao vivo de soul, rock, jazz e blues.

Além de Zélia, que se apresenta no palco da praça do shopping às 18h, o shopping traz ainda no sábado o Sara Zeffer Duo na alameda.

Antes dos shows do festival, que acontecem todos os finais de semana, há sessões de neve para as crianças no palco da praça.

A agenda completa dos espetáculos pode ser conferida em openmallthesquare.com.br. O Open Mall The Square fica na Rodovia Raposo Tavares, km 22, Cotia.