Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda anunciam gravidez: “Nosso milagre”

O cantor Zezé Di Camargo, de 61 anos, e a mulher, Graciele Lacerda, 43, surpreenderam ao revelar que estão à espera de um bebê. A novidade foi divulgada pelo casal hoje (11), nas redes sociais: “Nosso milagre”.

“Depois de tanto tempo de espera, oração e esperança, finalmente, chegou o momento certo para uma nova vida florescer”, declarou o artista, em vídeo publicado no Instagram.

“Estou grávida. Esse é o nosso milagre, a prova de que Deus sempre sabe o que é melhor para nós”, declarou Graciele. “Esse é apenas o começo da nossa nova jornada. Nunca perca a esperança, mesmo nos momentos mais difíceis Deus está trabalhando em algo lindo”, completou.

Será o primeiro bebê do casal, que tem planos de casar neste ano. Zezé e Graciele estão juntos desde 2014. O artista é pai de Wanessa Camargo, de 41 anos, Camilla Camargo, 38, e Igor Camargo, 30, do casamento com Zilu Godoi.

Nas redes sociais, Graciele compartilha sua rotina e nunca escondeu dos fãs e seguidores o desejo de ser mãe e o processo para engravidar. O sonho do casal também foi relatado na série “É o Amor”, disponível na Netflix.

A gravidez emocionou familiares, amigos e fãs do casal, que encheram a publicação de mensagens de apoio e carinho. “Que benção de Deus, meu irmão e cunhada. que venha com muita saúde até porque amor já está recebendo muito”, afirmou Luciano Camargo. “Ah, vou ser titia! Parabéns, meus amores. Muitas bençãos para essa família”, disse Paula Fernandes.