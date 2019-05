Zilu abre o jogo sobre traições de Zezé: “eu sempre soube” | VÍDEO

No programa “A Hora do Faro”, da Record TV, deste domingo (12), Zilu Godoi abriu o jogo sobre os boatos de traições cometidas pelo ex-marido, o cantor sertanejo Zezé di Camargo. “Eu sempre soube que o Zezé dava as escapulidas dele”.

Ela também comentou que a relação entre o cantor e a atual noiva dele, Graciele Lacerda, foi a gota d’água para o casamento de mais de 30 anos chegar ao fim. “Sempre larguei de lado, até pela família, pelos filhos. Aí, quando surgiu essa pessoa que está com ele hoje, eu tentei salvar por três anos meu casamento”, disse Zilu.

“E não pergunte quem eu amo mais”, teria dito Zezé após Zilu descobrir caso com Graciele

Ela contou ainda que soube da relação extraconjugal de Zezé com Graciele por meio de um amigo. Confrontado pela ex, o cantor teria admitido o caso e dito, segundo Zilu: “e não pergunte quem eu amo mais, se é você ou se é ela, porque eu não sei te responder”.

Zilu também falou sobre o que pensa de Graciele: “Eu nunca consegui ter um sentimento contra ela. Para mim, é como se ela não existisse”.

