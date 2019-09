Zona azul começa a valer em outubro na região central de Itapevi

Itapevi terá, a partir de 15 de outubro, sistema de estacionamento rotativo conhecido como “zona azul” em 17 vias da região central. O novo modelo vai funcionar de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 19h, e no sábado, das 8h às 14h. O preço será de R$ 2 por hora para carro comum.

A zona azul em Itapevi foi batizada como “Fácil Estacionar”. A empresa Assistpark será responsável pelo gerenciamento do serviço, em concessão válido por 15 anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. A concessão ainda estabelece que 26% do valor arrecadado será destinado ao município para investimentos na área de trânsito e de mobilidade urbana. A gestão do contrato fica sob responsabilidade da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de Itapevi.

A empresa Assistpark venceu o processo de licitação neste ano e tem ampla experiência no setor, operando em Uberlândia (Mingas Gerais), São Caetano do Sul, Diadema e Salvador (Bahia).

Como vai funcionar

Os veículos poderão estacionar na mesma vaga pelo período máximo de duas horas. O cartão azul válido para uma hora custará R$ 2,00 para carro comum, assim como o cartão rosa, destinado a carros de pessoas com deficiência, que podem permanecer na vaga por um período máximo de quatro horas, desde que renovado novo pagamento.

Já o cartão verde será destinado a vagas de carga e descarga, com cobrança de R$ 4,50 a hora estacionada.

Os cartões poderão ser comprados em lojas credenciadas do comércio local ou o motorista poderá fazer o pagamento digital por meio do app Fácil Estacionar, que já pode ser baixado nos celulares pelo sistema Android ou IOS.

Outra maneira de comprar créditos para o estacionamento rotativo serão as máquinas que ficarão em pontos comerciais, facilitando o usuário e trazendo fluxo para o comércio.

A primeira fase de implantação do sistema acontecerá nas ruas da região central, com a oferta de 479 vagas rotativas, sendo 5% delas destinadas a idosos e 2% às PCD (Pessoas com Deficiência). Até o final de 2019, a estimativa é de que sejam implantadas 1533 vagas na região central.

Ruas com o novo sistema

Inicialmente, o serviço funcionará nas avenidas Rubens Caramez e Cesário de Abreu, e nas ruas Prof. Irineu Chaluppe, Ana Maria Vaz, São Judas Tadeu, Joaquim Leite dos Santos, Américo Valentim Cristianini, Agnaldo José dos Santos, Hugo Michelotte, Clara Caluzzo Piazza, Joaquim Lemos, Geraldina Chaluppe, Felipe Chaluppe Filho, Angelita Barreto Fernandes, José Pedro de Castro, Sete de Setembro e Travessa da rua Ana Maria Vaz.

Para o prefeito Igor Soares, a medida é importante para auxiliar no ordenamento do espaço público. “Pretendemos ampliando a oferta de vagas, democratizando áreas de estacionamento e gerando consequentemente maior rotatividade deste serviço, beneficiando comerciantes, consumidores e a própria população em geral”, explica.

De acordo com o diretor executivo da AssistPark, Carlos Farache, o estacionamento rotativo “facilitará o acesso dos cidadãos nos estabelecimentos que ele irá frequentar, como, por exemplo, caixas eletrônicos, padarias, farmácias, dentre outros, já que nos estabelecimentos onde não há vaga própria haverá a possibilidade de acessá-los via zona azul”, afirma.

Foi notificado? 24 horas para regularizar

Mesmo com o ACT (Aviso de Cobrança de Tarifa) não significa que será multado e ter pontos em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com o novo sistema de estacionamento. O munícipe terá 24 horas para regularizar a situação.

Basta realizar o pagamento da tarifa de R$ 20,00 (cobrança referente ao valor de 10 horas de permanência no estacionamento rotativo) em até 24 horas no posto de atendimento, site ou aplicativo para deixar o seu veículo regularizado regularizar o seu veículo e evitar a emissão de pontos da multa de trânsito e pontos em sua CNH.

O posto fica na Rua Pedro Luiz Garcia, 63, no Centro, e, é preciso levar pessoalmente a notificação e pagar a tarifa. O posto funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e no sábado, das 8h às 13h. O telefone para contato é 4321-5944.

Assim, o seu veículo estará regularizado e não vai receber pontos na CNH. Pelo site www.facilestacionar.com.br, compre os créditos, acesse o menu e selecione a opção “Regularização”, preencha o número de aviso e a placa do seu veículo e finalize o procedimento.