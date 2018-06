Zona Azul volta a funcionar no Centro de Osasco

A reativação da operação na área central da cidade está prevista para a próxima segunda-feira, dia 25 de junho, e foi solicitada pela Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, que coordena o serviço no município.

Publicidade

A Secretaria optou pela retomada do serviço porque constatou, nos últimos meses, que os veículos voltaram a ser estacionados no período da manhã e a ocupar as vagas disponíveis na região até o final do dia, dificultando a busca por uma vaga pelas pessoas que necessitam serviços ou realizar compras nesses locais. Além disso, observou também a volta dos chamados flanelinhas em alguns pontos mais procurados.

A prefeitura ouviu ainda muitos comerciantes e a Associação Comercial, que solicitaram a volta do sistema. Além deles, o Sindicato dos Transportadores Escolares de Osasco e Região (SINTEOR), União dos Transportadores de Monitores Escolares de Osasco (UNITESCO), Sindicato do Comércio Varejista de Osasco e Região (SINCOMÉRCIO) também fizeram pedidos formais, explicando as dificuldades causadas pela falta de controle na utilização das vagas.

Com a volta da Zona Azul, espera-se que a democratização do uso do espaço público traga facilidade e comodidade para os usuários estacionarem.

Gradativamente as vagas no Centro serão implantadas durante o mês de julho, devendo o usuário ficar atento à sinalização. Após a conclusão no Centro, outras áreas onde foi verificada a necessidade de rotatividade de vagas serão instaladas.

Publicidade

Os valores das tarifas são os mesmos já praticados e o tempo de permanência até 2 horas. O usuário pode utilizar o mesmo tíquete para estacionar em qualquer vaga da Zona Azul, até o vencimento do horário nele impresso. Os mesmos cartões recarregáveis dos parquímetros poderão ser utilizados em todo o município.

Também é possível estacionar utilizando o aplicativo Digipare para telefone celular. Para isso, o usuário deve baixar o aplicativo, se cadastrar e comprar créditos que serão debitados no momento do estacionamento.

INFORME PUBLICITÁRIO. Conteúdo de responsabilidade do anunciante.