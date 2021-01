Zona de Combate e outras estreias do fim de semana na Netflix

O filme de ação Zona de Combate vai chegar à Netflix nesta sexta-feira (15). A produção, que leva um piloto de drone a uma zona de guerra, tem no elenco Anthony Mackie, Damson Idris e Emily Beecham.

Em Zona de Combate, Harp (Idris) é um jovem piloto de drone chamado para trabalhar com o Capitão Leo (Mackie) depois que tomou uma decisão errada em campo. Harp logo descobre que Leo é diferente de seus comandantes anteriores: ele é um androide.

Enquanto a dupla sai em busca uma nova missão, fica cada vez mais claro para Harp que há mais coisas acontecendo com Leo do que ele poderia imaginar. Com o passar do tempo, o jovem piloto percebe que seu novo comandante não é o herói que ele imaginava.

Confira o trailer de Zona de Combate, destaque na Netflix:

Outras produções que chegam à plataforma de streaming no fim de semana:

Além de Zona de Combate, na Netflix também estão na lista de novidades que entram para o catálogo neste fim de semana Pai em Dobro, estrelado por Maisa Silva, as seis temporadas da série Dawson’s Creek a primeira temporada de Império da Ostentação, a terceira parte de (Des)encanto e a quarta temporada da animação Carmen Sandiego. As produções chegam também nesta sexta-feira (15).