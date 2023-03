Zona Norte de Osasco terá complexo esportivo com pista de caminhada e espaço para eventos

Zona Norte de Osasco terá complexo esportivo com pista de caminhada e...

A zona Norte de Osasco ganhará um complexo esportivo e de lazer: o Parque do Nordestino. A informação foi divulgada pelo prefeito Rogério Lins (Podemos), na noite desta quinta-feira (2), nas redes sociais.

O espaço será construído no bairro Rochdale e contará com pista de caminhada, concha acústica, playground, espaço para eventos e gastronomia tradicional.

“Esse local já foi motivo de muita tristeza para nossa cidade, com constantes alagamentos… Até carro soterrado a gente já encontrou aqui. Agora, vai receber um mega investimento em infraestrutura”, afirmou o prefeito de Osasco.

Segundo Lins, o trecho onde o Parque do Nordestino será construído já foi canalizado. Além disso, a Prefeitura continua com as obras de construção de uma nova avenida, que atravessa toda a zona Norte da cidade.

A previsão para a entrega do novo equipamento público ainda não foi informada.