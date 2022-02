Zoo Park: super brinquedo inflável é atração no SuperShopping Osasco

O SuperShopping Osasco recebe uma atração especial para a criançada: o Zook Park, que reúne escorregadores, tobogã inflável, entre outros brinquedos, em um ambiente imerso no mundo animal.

A atração é indicada para crianças de até 12 anos e a entrada custa R$ 30 para 30 minutos, com R$ 1 a cada minuto adicional e segue no empreendimento até o dia 30 de abril. Para a segurança de todos, é obrigatório o uso de máscaras, medição de temperatura e uso do álcool em gel.

O Zoo Park reúne brincadeiras para todos os gostos. Os mais aventureiros brincam nos tobogãs, escorregadores de diferentes tamanhos, cama elástica, piscina de bolinhas e nos obstáculos para pular e escalar.

Zoo Park no SuperShopping Osasco

Horário: segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 10h às 20h //

Local: 1º Piso // Valor: R$ 30 para 30 minutos e R$ 1 a cada minuto adicional//

Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1.828, Osasco