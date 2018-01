Zoológico, Zoo Safari e Jardim Botânico fecham após macaco morrer de febre amarela

Nesta terça-feira, 23, a secretaria de Saúde decidiu fechar o zoológico de São, o Zoo Safari e o Jardim Botânico de São Paulo. A medida preventiva foi dada após um macaco ter sido encontrado morto na região do Zoológico. Exames feitos constataram que ele morreu por febre amarela, segundo o site O Estado de São Paulo.

Publicidade

Com a ocorrência de mais um macaco morto, as autoridades de saúde foram obrigadas a incluir mais quatro distritos da zona sul de São Paulo (Jabaquara, Cidade Ademar, Cursino e Sacomã) na campanha emergencial, que começará nesta quinta-feira (25).

No ano passado, o Horto Florestal, o Parque da Cantareira e o Parque Ecológico do Tietê foram fechados após a confirmação das mortes dos macacos por febre amarela. No dia 10 de janeiro, os três parques foram reabertos, após a ação de vacinação da população que mora nos entornos. Todos os parques possuem avisos na entrada para orientar as pessoas que, para visitar o parque, é necessário ter tomado a vacina contra a febre amarela dez dias antes.