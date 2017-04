Uma manifestação de trabalhadores na manhã desta sexta-feira, 28, na greve geral convocada pelas centrais sindicais contra as reformas da Previdência e trabalhista bloqueou a rodovia Régis Bittencourt, em Taboão da Serra, no sentido interior.

O dia é marcado por diversos protestos na região contra as reformas. Em Osasco, além de amanhecer sem a circulação e ônibus e com os trens da CPTM parados, o dia de greve é marcado por protestos em Osasco, em pontos como a região central, onde foi realizado ato nesta manhã nos arredores do Largo de Osasco e na rua Primitiva Vianco.

Os protestos reúnem representantes de diversas categorias, como metalúrgicos, comerciários, bancários, frentistas e professores, além de movimentos sociais.

“Os trabalhadores, a população, precisam saber o que estas reformas significam, o que está por vir: que é um verdadeiro desmonte dos direitos dos trabalhadores. Essa luta é de todos”, enfatiza o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, Jorge Nazareno.