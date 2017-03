Novo espaço cultural é inaugurado em Osasco nesta segunda; veja programação

Nesta segunda-feira, 6, às 19h, será inaugurado o espaço cultural e ambiental Casaviva, com atividades gratuita de segunda a sábado.

O espaço fica localizado na avenida Maria Campos, 252, no Centro da Cidade. Hoje, a abertura conta com uma vernissage e mostra de pinturas das artistas Risomar Fasanaro e Juçara Rodrigues.

Além de exposições de arte, apresentações musicais, sessões de cinema e oficinas, o lugar vai oferecer cursos, oficinas e atividades diversas voltados ao meio ambiente e cultura.

Na semana do Dia das Mulheres, realizado na quarta-feira, 8 de março, a Casaviva convidou as artistas plásticas Risomar Fasanaro e Juçara Rodrigues para exporem suas obras. Além de apreciar a exposição, curtir um coquetel natural, os convidados poderão tirar dúvidas com as artistas sobre a composição, criação dos quadros e comprar algumas das obras expostas.

Programação

De 6 a 11 de março, das 15h às 21h: Exposição das artistas plásticas Risomar Fasanaro e Juçara Rodrigues.

7/3 (terça), 19h, oficina de automaquiagem com Janaína Oliveira.

8/3 (quarta), 20h, palestra com Daniela Richarte, dentista e professora doutora. Tema: O mundo precisa da ciência e a ciência precisa das mulheres. A ciência e igualdade de gêneros são vitais para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a humanidade não pode ignorar a metade de seu gênio criativo.

9/3 (quinta), 19h, sessão de cinema. Filme: Tudo que aprendemos juntos, de Sérgio Machado. Baseado na peça Acorda Brasil, de Antônio Ermírio de Moraes, o filme conta a história de Laerte (Lázaro Ramos), um violinista que se vê obrigado a dar aulas de música na comunidade de Heliópolis depois da tentativa fracassada de integrar a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp). Em Heliópolis descobre um garoto com talento excepcional e por meio da música faz com que ele abandone o tráfico de drogas e dê um novo sentido para sua vida. Confirmada presença de atores do filme, especialmente a jovem atriz e modelo osasquense Bruna Oliveira.

10/3 (sexta), 20h, apresentação musical de Dorgival Nazaro e alunos. O Músico e professor se apresenta em vários espaços de forma criativa e versátil com violão. Na Casaviva vai surpreender nas apresentações com seus pupilos. O repertório é repleto de música brasileira.

11/3 (sábado), 14h, debate sobre comunicação no ambiente escolar com o professor e filósofo Jefferson de Souza Santana (a confirmar). Experiência da Rádio Latorre, da Escola Estadual Lucy Anna Carrozo Latorre, no Jardim das Flores, em Osasco. Os alunos elaboram coletivamente produtos de comunicação (show de talentos, entrevistas) pautados pela reflexão crítica do pensamento.