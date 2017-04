Prometida pelo governo federal desde 2008, a construção do campus definitivo da Unifesp Osasco em Quitaúna, Osasco, voltou a ser tema de encontro entre representantes da universidade e da prefeitura nesta segunda-feira, 17.

Na ocasião, a reitora da Unifesp, Soraya Smailli, e a diretora do campus Osasco, Luciana Massaro Onusic, apresentaram um balanço sobre o andamento das obras para a construção do campus.

A apresentação também serviu para que a Unifesp reafirmasse o termo de cooperação com a prefeitura para a realização da obra e para estreitar os laços com prefeito Rogério Lins e com os deputados federais Valmir Prascidelli (PT-SP) e Renata Abreu (PTN-SP), estes últimos para que possam cobrar do governo federal a liberação dos recursos para o andamento e a rápida conclusão do novo campus.

“Essa reunião foi fundamental. A cidade precisa se apropriar da Unifesp. A população não crê que a Universidade será instalada em definitivo em Quitauna. É preciso estreitar os laços para que a cidade acredite que será beneficiada com essa grande obra”, afirmou Valmir Prascidelli.

Enquanto o campus definitivo, que já teve diversos adiamentos, não fica pronto, o campus Osasco da Unifesp funciona em um prédio provisório cedido pela prefeitura no Jardim das Flores.