1,1 mil vagas em Osasco e região: Fatecs recebem inscrições para vestibular até o dia 8

Os interessados em ingressar em uma unidade das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo já podem realizar as inscrições no processo seletivo, que começaram nesta terça-feira, 8. O prazo segue até o dia 8 de junho.

Na região, são quase 1,1 mil vagas, em Osasco (320), Carapicuíba (320), Barueri (280), Cotia (160) e Santana de Parnaíba (40), em cursos como automação industrial, gestão financeira, redes de computadores, comércio exterior, logística, eventos, jogos digitais, secretariado, gestão empresarial e gestão comercial, entre outros – VEJA A LISTA DE CURSOS E VAGAS NA REGIÃO ABAIXO.

A prova do processo seletivo será em 1º de julho e a seleção oferece em todo o estado 14.605 vagas, distribuídas entre os 74 cursos superiores de tecnologia gratuito no vestibular para o segundo semestre de 2018. O candidato que pretende concorrer a uma vaga na seleção precisa ter terminado ou estar cursando o Ensino Médio ou equivalente, desde que, no ato da matrícula, comprove a conclusão do curso.

Procedimentos

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Vestibular Fatec. No último dia, o prazo termina às 15h. Para realizar a inscrição, é preciso preencher uma ficha de inscrição e o questionário socioeconômico.

Além disso, o interessado deve imprimir o boleto e pagar a taxa no valor de R$ 64,80 (em dinheiro) em qualquer agência bancária. Vale destacar que o Manual do Candidato também está disponível na internet para download.

Ao se inscrever, é possível escolher um curso em primeira opção e colocar como segunda opção:

– O mesmo curso (presencial) de primeira opção em outro período na mesma Fatec;

– O mesmo curso (presencial) de primeira opção oferecido em qualquer período de outra Fatec;

– Ou qualquer curso (presencial) com o mesmo conjunto de disciplinas prioritárias (a relação dos cursos estará na internet no momento em que o candidato for definir a segunda

opção), em qualquer Fatec e período.

Bônus

Também estará em vigor o Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza, que concede bônus de pontos à nota final obtida no exame: 3% para alunos afrodescendentes e 10% aos estudantes da rede pública. Se o candidato se enquadrar nas duas situações, obterá acréscimo de 13%.

O curso inédito de graduação tecnológica de Design de Mídias Digitais, na Fatec Barueri é uma das inovações do vestibular para o segundo semestre de 2018. De acordo com os organizadores da seleção, o conteúdo da iniciativa foi elaborado em parceria com a Tata Consultancy Services, companhia voltada a serviços de tecnologia da informação do grupo indiano Tata, para atender aos arranjos produtivos.

CURSOS E QUANTIDADE DE VAGAS NAS FATECS DA REGIÃO:

FATEC OSASCO – PREF. HIRANT SANAZAR



R. Pedro Rissato, 30 – Vila dos Remédios

CEP 06296-220 – Osasco/SP

Telefone: (11) 3603-9910

E-mail: contato.osasco@fatec.sp.gov.br

Site: www.fatecosasco.edu.br

Cursos oferecidos

Automação Industrial

Manhã – 40 vagas

Noite – 40 vagas

Gestão Financeira

Tarde – 40 vagas

Noite – 40 vagas

Manutenção Industrial

Manhã – 40 vagas

Noite – 40 vagas

Redes de Computadores

Tarde – 40 vagas

Noite – 40 vagas

Fatec Barueri – Padre Danilo José de Oliveira Ohl

Av. Carlos Capriotti, 123 – Novo Centro Comercial

CEP 06401-136 – Barueri/SP

Telefone: (11) 4198-3121

E-mail: fatecbar@fatecbarueri.edu.br

Site: www.fatecbarueri.edu.br

Cursos oferecidos

Comércio Exterior

Tarde – 40 vagas

Noite – 40 vagas

Design de Mídias Digitais

Noite – 40 vagas

Eventos

Manhã – 40 vagas

Gestão da Tecnologia da Informação

Manhã – 40 vagas

Logística

Tarde – 40 vagas

Transporte Terrestre

Noite – 40 vagas

Fatec Carapicuíba

Av. Francisco Pignatari, 650 – Vila Gustavo Correia

CEP 06310-390 – Carapicuíba/SP

Telefone: (11) 4184-8404 / (11) 4184-8408 ramais 719, 720

E-mail: vestibular@fateccarapicuiba.edu.br / contato@fateccarapicuiba.edu.br

Site: www.fateccarapicuiba.edu.br

Cursos oferecidos

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Manhã – 40 vagas

Noite – 40 vagas

Jogos Digitais

Manhã – 40 vagas

Noite – 40 vagas

Logística

Manhã – 40 vagas

Noite – 40 vagas

Secretariado

Tarde – 40 vagas

As disciplinas do 5º e 6º semestres do Curso de Secretariado – vespertino, da Fatec Carapicuíba, serão ministradas no período noturno.

Sistemas para Internet

Tarde – 40 vagas

Fatec Cotia

Rua Nelson Raineri,700 – Bairro do Lageado

CEP 06702-155 – Cotia/SP

Telefone: (11) 4616-3284

Cursos oferecidos

Gestão da Produção Industrial

Manhã – 40 vagas

Noite – 40 vagas

Gestão Empresarial

Manhã – 40 vagas

Noite – 40 vagas

Fatec Santana de Parnaíba

Av. Tenente Marques, s/n – Fazendinha

CEP 06529-001 – Santana de Parnaíba/SP

Telefone: (11) 4156-1006

Cursos oferecidos

Gestão Comercial

Noite – 40 vagas