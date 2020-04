14 pacientes já se recuperaram do novo coronavírus em Osasco

De acordo com boletim diário divulgado pela Prefeitura na noite desta quarta-feira (1º), 14 pacientes já se recuperaram do novo coronavírus (covid-19) em Osasco desde que a pandemia chegou ao município, no mês passado.

Os pacientes recuperados passaram por exames que atestaram que eles estão livres da covid-19, afirmou o prefeito Rogério Lins.

A cidade tem hoje duas mortes em decorrência da doença confirmadas. Outros sete óbitos estão em investigação, aguardando o resultado de exame do Instituto Adolfo Lutz, e a suspeita de covid-19 foi descartada em outras três mortes.

924 casos suspeitos notificados

Osasco registra até a noite desta quarta 924 casos suspeitos do novo coronavírus notificados, segundo dados da Prefeitura.

São 42 pacientes nos quais os testes confirmaram a covid-19 (entre eles os 14 já recuperados). “Todos os casos confirmados estão sendo acompanhados pela Secretaria de Saúde de Osasco. As pessoas estão em isolamento domiciliar e com boas condições clínicas de saúde”, afirma a administração municipal.

Além disso, 700 casos com suspeita de covid-19 estão em análise, 170 foram descartados por critério laboratorial, há nove mortes com confirmação ou suspeita da doença e 3 óbitos nos quais a covid-19 foi descartada.

Há casos confirmados ou suspeitos em praticamente todos os bairros da cidade.