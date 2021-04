150 vagas abertas para jovens em busca do 1º emprego no PAT de Carapicuíba

Estão abertas no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba 150 vagas para jovens que estão em busca do primeiro emprego. As oportunidades são para operador de telemarketing ativo de vendas. Os contratados vão trabalhar na região da Barra Funda, em São Paulo.

Os interessados devem possuir ensino médio completo, ter 18 anos ou mais e ser cadastrado no site ou aplicativo Sine Fácil. As inscrições para participar do processo seletivo são realizadas pelo link https://cutt.ly/YlrTRmC até 3 de maio (segunda-feira). O número da vaga é 5712365.

Para a pré-seleção, são solicitadas informações como número da vaga (5712365), endereço de e-mail, escolaridade, nome da vaga de interesse, se possui experiência na área, entre outros dados.

A convocação para o processo seletivo ocorre por e-mail e telefone. Por isso, é importante que o candidato verifique se seus dados estão corretos ao preencher o formulário e não se esqueça de consultar seu e-mail diariamente, inclusive a caixa de spam.