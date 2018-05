200 vagas em Osasco e região: universidade virtual gratuita abre inscrições para vestibular

Com um total de 200 vagas nos polos de Osasco, Barueri, Itapevi e Santana de Parnaíba, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) abriu inscrições para o vestibular do segundo semestre. O prazo vai até 19 de junho. Em todo o estado, são 18.250 vagas.

Os polos de Osasco e Itapevi têm 50 vagas, cada, no curso de pedagogia. Já em Barueri e Santana de Parnaíba, são 50 vagas para o curso de engenharia de produção, em cada um.

As provas serão aplicadas no dia 8 de julho, às 14h, em cidades de várias regiões do Estado. Vale destacar que não existe limite de idade para se cadastrar e o custo da inscrição é de R$ 45,00.



Realizados na plataforma on-line em que os alunos desenvolvem atividades acadêmicas, denominada Ambiente Virtual de Aprendizagem, os cursos incluem videoaulas, material didático, bibliotecas digitais e espaço para esclarecimento de dúvidas do conteúdo com tutores.

“A graduação a distância responde rapidamente às demandas da população mais vulnerável. Acredito que a educação transforma e a instituição já contribui para essa realidade no Estado”, avalia a presidente da Univesp, a pedagoga Fernanda Gouveia, que assumiu a gestão em maio. A missão dela é trabalhar na expansão do Ensino Superior, com as parcerias da USP, Unesp, Unicamp e Centro Paula Souza.

De acordo com o governador Márcio França (PSB), a Univesp representa a oportunidade para jovens cursarem graduações no padrão das melhores instituições nacionais.

Os polos são espaços físicos no quais os estudantes têm à disposição computadores, impressoras e acesso à internet, além de realizarem atividades como provas e discussões em grupo. No local, também podem ser solicitados serviços de secretaria acadêmica e o esclarecimento de dúvidas.

Por ser uma universidade pública, todas as videoaulas podem ser acessadas pelo canal da instituição no YouTube.

Expansão

Criada em 2012, a Univesp é uma instituição exclusivamente de educação a distância, mantida pelo Governo do Estado de São Paulo e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Entre os principais parceiros, destacam-se o Centro Paula Souza, USP, Unesp e Unicamp.

Em junho de 2017, a nova gestão deu início ao plano de expansão, com o objetivo da universalização do Ensino Superior. Em um ano, já foram ofertadas mais 55 mil vagas em 330 polos do Estado, localizados em 290 municípios.

A universidade oferece os cursos de Tecnologia em Gestão Pública, Engenharias de Produção e Computação, Licenciaturas em Biologia, Química, Física, Matemática e Pedagogia.

