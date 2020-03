22 bairros de Osasco têm casos confirmados ou potenciais de coronavírus

De acordo com o prefeito Rogério Lins, há casos confirmados, potenciais ou suspeitos do novo coronavírus em 22 bairros de Osasco. A firmação foi feita em em transmissão de vídeo ao vivo na noite deste sábado (21).

“Já temos 22 bairros com pessoas potencialmente contaminadas com coronavírus”, declarou ele. “Osasco tem 60 bairros e um terço dos bairros da cidade tem casos suspeitos ou potencialmente confirmados de coronavírus”.

Neste sábado, Lins não detalhou todos os bairros. Durante a semana, o prefeito havia mencionado casos confirmados confirmados ou potenciais de coronavírus nos seguintes bairros: Jardim Veloso, Santo Antonio, Rochdale, Helena Maria, City Bussocaba, Bandeiras, Km 18, São Pedro, Vila Yara, Jardim Wilson, Bussocaba e Umuarama.

Osasco tem hoje 6 casos confirmados (com contraprova) da doença, além de mais de 200 suspeitos.

O prefeito reforçou o pedido para que as pessoas fiquem em casa para evitar a disseminação da doença. “Tem gente agindo como se nada tivesse acontecendo”, lamentou. “Não saia na sua casa se não for extremamente necessário”, reforçou.

De acordo com Rogério Lins, será baixado um novo decreto ainda mais restritivo e punitivo. Bares e restaurantes também terão de suspender as atividades. “Não tem como continuar no formato que está, com muita gente nos bares, com os amigos, como se nada estivesse acontecendo”.

Os estabelecimentos que descumprirem poderão ter o alvará cassado, levar multa e o dono poderá até mesmo responder criminalmente, diante do Estado de Calamidade Pública.