2ª “Floresta Urbana” de Osasco recebe o plantio de 400 mudas de árvores em ação da Secretaria de Meio Ambiente

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), com o apoio de parceiros e voluntários, plantou 400 mudas de árvores nativas ao lado do Viaduto Presidente Tancredo Neves, no final da Avenida Sport Club Corinthians, no Km 18. O plantio foi realizado no Dia Mundial da Árvore, celebrado em 21/9.

A ação reuniu centenas de pessoas, entre elas representantes e voluntários da Juventude Cívica de Osasco (JUCO), Anjos da Mata Atlântica e Arborizando Osasco.

Esta é a segunda Floresta Urbana implantada em Osasco. A primeira está localizada na Avenida Sport Club Corinthians, na altura da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

Além do projeto Floresta Urbana, a SEMARH conta com o programa “Adote uma Área Verde”, no qual pessoas físicas, empresas, ONGs, instituições religiosas, entre outros, podem, por meio de cooperação, contribuir nas ações voltadas à conservação de praças e jardins do município.

O Decreto Municipal nº 9392/2005, em seu artigo 2º, estabelece que são considerados praça ou parque toda e qualquer área destinada ao uso comum da sociedade como: canteiro central de avenidas, calçadas, muros, muretas ou jardins nos quais se possa realizar intervenções de caráter ambiental.

Ao adotar uma área verde, o responsável por ela poderá fazer a identificação do espaço, com uma placa, a título de propaganda, sem qualquer ônus, segundo artigo 2º da lei municipal nº 1415/1977.

Quem tiver interesse em saber mais sobre o programa “Adote uma área Verde” pode obter mais informações no Departamento de Planejamento, Gestão e Educação Ambiental (DPGEA), através do telefone (11) 3652-9111.

Errata:

Diferentemente do divulgado anteriormente pelo portal Visão Oeste, o plantio das 400 mudas de árvores foi promovido pela Secretaria de Meio Ambiente de Osasco e não por fãs do grupo de K-pop BTS, que participaram da ação como voluntários.