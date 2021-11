350 vagas de estágio em pedagogia abertas em Osasco com bolsa de R$ 1,1 mil

O Portal do Trabalhador de Osasco anunciou, nesta quinta-feira (18), que reúne 350 vagas de estágio para estudantes de pedagogia. A bolsa-auxílio é de R$ 1.182.

As oportunidades são para atuar em Osasco, na área de recreação. A jornada será de 6 horas diárias, de segunda a sexta-feira, no período da manhã ou tarde.

Os candidatos devem estar cursando do 1° ao 5° semestre de Pedagogia. Além da bolsa-auxílio, são oferecidos vale transporte e R$ 198.

Inscrições nas vagas de estágio em Osasco:

Os interessados em participar do processo de seleção devem comparecer em uma das unidades do Portal do Trabalhador de Osasco (confira os endereços abaixo) até às 16h desta sexta-feira (19).

Confira endereços das Unidades do Portal do Trabalhador de Osasco:

Unidade Centro: Rua Fiorino Beltrano, 300, Centro

Unidade Norte: Avenida Presidente Costa e Silva, 372 – Helena Maria

Unidade Sul: Rua João de Andrade, 1.778. Jardim Santo Antônio