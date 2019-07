37% dos moradores de Carapicuíba e mais 5 cidades avaliam governo Bolsonaro como ruim ou péssimo, diz pesquisa

Em pesquisa realizado pelo Instituto MAS nas cidades de Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Pirapora do Bom Jesus, Araçariguama e Vargem Grande Paulista, 37% dos entrevistados avaliaram o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo.

Outros 26% disseram que aprovam o início do mandato do presidente, enquanto 27% consideram regular o atual governo. Além disso, 10% não opinaram ou não souberam responder.

“A expectativa de avaliação do governo era bem alta, passado o primeiro mês de atuação, ela se manteve, porém, no terceiro mês caiu, e agora, houve queda ainda maior”, destaca o cientista político Marcos Agostinho, diretor do Instituto MAS. “Pela primeira vez, é nítida a diferença entre aqueles que aprovam e desaprovam o governo Bolsonaro, sendo que o saldo é negativo”.

A queda e o aumento do número de que consideram o governo regular, segundo o cientista, pode ser explicada. “O número de pessoas que considera a gestão regular ainda não conseguiu enxergar o sentido desse governo, não sabem avaliar se é bom ou ruim”, explica.

Para o cientista político Marcos Agostinho, “existe uma série de contradições desse governo que passam a ser cada vez mais explícitas aos olhos da população, como a participação do presidente na cúpula do G20”, relembra, onde Bolsonaro evitou tratar de pautas como o Meio Ambiente, relevantes para as 20 maiores economias do mundo.

A expectativa de mudança concreta do País, com a eleição do governo Bolsonaro, começa a ruir pouco a pouco, restando apenas o núcleo mais radical, de acordo com o cientista político. “Os liberais que aderiram ao Bolsonaro já perceberam que suas ações não apontam para uma perspectiva de melhora do Brasil”.

Previdência

Sobre a reforma da previdência, os índices são ainda mais desfavoráveis ao gestor. Segundo o MAS, 47% dos entrevistados disseram ser contra o projeto que muda as aposentadorias, 37% é a favor. Outros 9% se declararam indiferentes a proposta e 7% não souberam responder.

A pesquisa do Instituto MAS ouviu 1.705 moradores das cidades de Araçariguama, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Pirapora do Bom Jesus e Vargem Grande Paulista.

Sequência

A pesquisa de avaliação do governo Jair Bolsonaro prossegue nas cidades de Barueri, Santana de Parnaíba, Osasco e Jandira, que integram o Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo), e será divulgada pelo Instituto MAS ao longo desse período que celebra seus 20 anos.