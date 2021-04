44 vagas e salário de R$ 1,5 mil: inscrições em processo seletivo em Osasco vão até dia 22

Vão até o dia 22 de abril as inscrições em processo seletivo da Prefeitura de Osasco com 44 vagas de emprego de agente de combate a endemias. O salário é de R$ 1.550, com jornada de 40 horas semanais (sujeita a escala de revezamento e plantões).

publicidade

As contratações serão por tempo indeterminado. Exige-se ensino médio completo. Das 44 vagas de emprego disponíveis, três são reservadas a pessoas com deficiência.

Entre as atribuições de um agente de combate a endemias estão: realizar atividades de vigilância, identificando casos suspeitos e encaminhando pacientes para UBS de referência, na prevenção e controle de doenças e promoção da saúde; vistoriar, cadastrar e atualizar base de imóveis e logradouros para ações de eliminação de vetores causadores de infecções e infestações; e executar atividades dos programas de controle de zoonoses, sob orientação dos técnicos da área.

publicidade

Os interessados devem fazer a inscrição, até o dia 22 de abril, no site da Fundação Vunesp. A taxa para se inscrever é de R$ 56,50. Clique aqui para ler o edital.