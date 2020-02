7 jogadores de clubes grandes de SP fizeram festinha em motel, segundo colunista

Ok, ok… Para sete jogadores de três clubes grandes de São Paulo, o fim do último Campeonato Brasileiro foi marcado por uma festinha “caliente”… em um motel, segundo jornalista.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal “O Dia”, os sete atletas chegaram ao motel em dois carros, uma Range Rover e uma BMW, e sem nenhuma mulher no grupo, segundo o porteiro do estabelecimento relatou à jornalista.

“E, segundo a tia da faxina, haviam camisinhas usadas espalhadas pelo chão”, completa Fábia Oliveira, que não revelou os nomes ou times nos quais os festeiros jogam.