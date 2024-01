8 de janeiro: atos democráticos marcam um ano da invasão à Praça dos Três Poderes

Ao longo desta segunda-feira, 8 de janeiro, uma série de atos marcará um ano da invasão e depredação do Palácio da Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, por vândalos inconformados com a vitória do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O evento mais significativo chamado de “Democracia Inabalada” ocorrerá no Congresso Nacional, em Brasília, às 15h, e reunirá Lula, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso, além de governadores, ministros, parlamentares e representantes da sociedade civil e do Poder Judiciário.

Nas ruas, entidades, movimentos sociais e partidos políticos também promoverão atos em diversas cidades do país. Centrais sindicais, como Central Única dos Trabalhadores (CUT), convocaram as entidades filiadas a realizarem atos e atividades em todo o país a fim de “marcar um ano da tentativa de golpe imposta por aliados do ex-presidente [Jair Bolsonaro], derrotado nas urnas em 2022”.

De acordo com os movimentos Brasil Popular e Povo sem Medo, para esta segunda-feira estão programados atos nas seguintes capitais, entre outras cidades:

São Paulo (SP) – 17h, na Avenida Paulista, em frente ao Masp;

Rio de Janeiro (RJ) – 17h, na Cinelândia;

Aracaju (SE) – 8h no calçadão da Rua João Pessoa, próximo ao Museu Palácio Olímpio Campos;

Belo Horizonte (MG) – 16h, na Casa do Jornalista, na Avenida Álvares Cabral, nº 400, Centro;

Campo Grande (MS) – 17h, no sindicato Sintell, à Rua José Antônio nº 1682;

Goiânia (GO) – 9h, Cepal do Setor Sul (Rua 15 com Rua Fued José Sebba);

João Pessoa (PB) – 15h, na Lagoa do Parque Solon de Lucena;

Porto Alegre (RS) – 17h, no Sindicato dos Bancários, na Rua General Câmara nº 424;

Recife (PE) – 10h, no Monumento Tortura Nunca Mais, na Rua da Aurora, bairro da Boa Vista;

Salvador (BA) – 9h, no Centro Administrativo, da Assembleia Legislativa (ALBA);

Vitória (ES) – 16h30, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Américo Buaiz nº 205)

Da Agência Brasil, com informações da Agência Senado e do Portal CUT