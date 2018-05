92 veículos sucateados são removidos de terreno na Vila Pestana, em Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhou na segunda-feira, 28, a remoção de 92 veículos sucateados da frota municipal, que ocupavam terreno público na Vila Pestana, na zona Sul. Alguns deles, os mais antigos, já estavam na área há pelo menos 18 anos.

De acordo com o secretário de Transportes e da Mobilidade Urbana, Osvaldo Vergínio, os carros foram levados para um pátio na zona Norte e deverão ser leiloados até o dia 15 de junho.

A retirada dos veículos do local era uma reivindicação antiga dos moradores. “Era um cemitério de veículos abandonados. Alguns deles já estavam aí há uns 18 anos. Estamos atendendo a essa queixa da população e removeremos tudo daqui. A área era foco de dengue e servia de abrigo para ratos e escorpiões”, disse Rogério Lins.

Pronto-Socorro

Em seguida, o chefe do Executivo foi verificar, no prédio ao lado, o andamento dos últimos ajustes da reforma do Pronto-Socorro André Sacco. O espaço está fechado desde 13 março deste ano e será reaberto para atendimento ao público na segunda-feira, 4 de junho.

Com a reforma, todo o prédio foi pintado por dentro e por fora e o telhado trocado, em razão das infiltrações na clínica médica, setor de emergência e psiquiatria. Também foi restaurada boa parte dos sistemas elétrico e hidráulico.

Inaugurado em 2004, o Pronto-Socorro é o único na cidade com atendimento clínico e psiquiátrico e recebe cerca e 8 mil pacientes por mês.