A Busca: minissérie baseada em fatos reais acaba de chegar à Netflix

A minissérie A Busca chegou o catálogo da Netflix nesta sexta-feira (12). A produção é baseada em uma história real e tem Darío Yazbek, Diana Bovio e Regina Blandón no elenco.

Em A Busca, o desaparecimento de Paulette Gebara, uma menina mexicana de apenas quatro anos, em 2010, expõe segredos de família e revela diversos jogos de poder. Dias após desaparecer, Paulette é encontrada morta no apartamento onde morava, no subúrbio da Cidade do México.

Os desdobramentos do crime que tomou a mídia e intrigou os mexicanos, que acompanharam tudo em tempo real, revelaram a personalidade de muitos envolvidos direta e indiretamente no caso.

Publicidade

Outras estreias

Entre as estreias de destaque dessa semana está Silêncio na Floresta, a mais nova série de suspense original da Netflix. A produção é uma adaptação do livro de Harlan Coben, que também chegou ao serviço de streaming nesta sexta-feira (12).