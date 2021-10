A Fazenda: MC Gui vira favorito ao prêmio em site de apostas

A Fazenda está com fogo no feno! O reality show de maior sucesso da Record TV ainda está em seu primeiro mês, mas já rendeu confusões, brigas e até expulsão. Com um time de especialistas em análises esportivas, a Betfair.net analisou o confinamento e apontou os favoritos ao grande prêmio.

Queridinho das adolescentes, MC Gui mostrou a que veio e que não é de levar desaforo para casa. O cantor se envolveu em discussões, mas seu posicionamento o tornou destaque e ele aparece com as maiores chances de levar o grande prêmio de A Fazenda.

Dayane Mello começou a competição como favorita ao grande prêmio, mas por sua postura durante o jogo, a modelo aparece agora na segunda posição. Na análise da Betfair.net, ela aparece com 13%.

Tati Quebra Barraco, a rainha do funk, aparece na sequência com 11% de chances de vitória. Após anos de especulações sobre sua participação, a cantora aceitou o convite e já entra com um fã clube enorme.

Na disputa estão também figuras pouco conhecidas pelo grande público, figurando nas últimas posições. A influencer Mariana Ferrari aparece na última posição, com 1% de chances na análise da Betfair.net.

Confira o ranking completo de A Fazenda, calculado pela Betfair.net:

1 – MC Gui – 17%

2 – Dayane Mello – 13%

3 – Tati Quebra Barraco – 11%

4- Solange Gomes – 7%

5 – Mileide Mihaile – 7%

6 – Dynho Alves – 7%

7 – Rico Melquiades – 7%

8 – Aline Mineiro – 6%

9 – Gui Araujo – 5%

10 – Bil Araújo – 5%

11 – Tiago Piquilo – 4%

12 – Erasmo Viana – 3%

13 – Lary Bottino – 2%

14 – Sthefane Matos – 2%

15 – Victor Pecoraro – 2%

16 – Valentina Francavilla – 1%

17 – Marina Ferrari – 1%