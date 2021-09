“A música sempre esteve em mim”, diz Juliette sobre seu primeiro EP

Com a chegada do seu primeiro projeto musical, Juliette promete interagir com seus fãs em uma parceria exclusiva com o Spotify. Em celebração ao lançamento de seu EP, os usuários do Spotify poderão conhecer um pouco mais sobre a rainha dos cactos, em uma coleção de Spotify Clips na playlist Hot Hits Brasil, nos quais ela responde algumas das curiosidades que a internet tem sobre ela.

Apesar do recente lançamento musical, Juliette já é um nome relevante no Spotify. Músicas cantadas pela artista já tiveram um aumento significativo de streams na plataforma: Deus Me Proteja, do Chico César, teve um aumento de 2.165% dos streams, enquanto La Belle De Jour, de Alceu Valença, teve um aumento de 52% dos streams na ocasião.

Estreando em sua carreira musical, Juliette reflete sobre a nova fase e o quanto está feliz em ter sua voz disponível no Spotify, em um dos Spotify Clips que trazem depoimentos exclusivos: “É muita responsabilidade dizer que é cantor, mas a música sempre esteve em mim. Eu amo música, me toca muito. Dizer que é cantora é muita audácia, mas eu sou uma menina que canta e que está no Spotify.”

Essa também é a estreia de Juliette nos Spotify Clips, que oferece uma nova maneira para os artistas se conectarem com os fãs no Spotify. Os Spotify Clips com a artista ficam disponíveis até a próxima quinta-feira, 9 de setembro, e só podem ser visualizados usando o aplicativo do Spotify nos dispositivos móveis.

Para ter acesso ao conteúdo, basta acessar a playlist Hot Hits Brasil e clicar no ícone redondo acima do nome da playlist no canto superior esquerdo da tela do smartphone. Além disso, você pode compartilhar o vídeo do seu artista preferido em suas redes sociais e ainda clicar na opção “seguir” que aparece na parte inferior que automaticamente te levará ao perfil do artista.