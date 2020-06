A Noiva Cadáver: filme de Tim Burton estreia na Netflix

Chegou à Netflix neste sábado (6), o filme A Noiva Cadáver. A animação é dirigida por Tim Burton e tem entre os dubladores o ator Johnny Depp.

No filme, o jovem Victor Van Dort (Johnny Depp) está em um noivado arranjado com Victoria Everglot (Emily Watson). Por nervosismo, o rapaz estraga o ensaio do casamento e tenta repetir os votos sozinho na floresta. Sem perceber, Victor pede a mão de uma zumbi vestida de noiva chamada Emily (Helena Bonham Carter), que diz ser a sua nova esposa.

O rapaz passa aconhecer o mundo de Emily, mas tenta escapar. Na terra dos vivos, a noiva de Victor se casa com o Lorde Barkis, um homem que ficou rico após tirar a vida de Emily e ficar com a sua herança.

Outras estreias

Entre as estreias de destaque desta semana na Netflix está o filme Jack Reacher: Sem Retorno, estrelado por Tom Cruise, que chegou na plataforma de streaming na segunda-feira (1°), e a quarta temporada da série 13 Reasons Why, que estreou na sexta-feira (5).