“A Última Sessão de Freud” é atração em Barueri no fim de semana

“A Última Sessão de Freud” é atração em Barueri no fim de...

“A Última Sessão de Freud”, espetáculo que promove encontro entre Freud e C.S. Lewis, fica em cartaz no sábado (17) e domingo (18), em Barueri, na Praça das Artes.

publicidade

No espetáculo encenado por Odilon Wagner e Claudio Fontana, Freud, o pai da psicanálise recebe C. S Lewis, e com muito humor e ironia discutem sobre Deus, sexualidade, religião e vida.

Os ingressos custam entre R$ 30 (meia entrada) e R$ 60 (inteira) mais taxa de serviço e podem ser adquiridos no site da Bilheteria Express, onde podem ser encontradas mais informações.

publicidade

A Praça das Artes de Barueri está localizada na Rua Min. Rafael de Barros Monteiro, 255, Jardim dos Camargos.