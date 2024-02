Abertas as inscrições para a Corrida Oficial de Itapevi

A Prefeitura abriu nesta sexta-feira (2) as inscrições para a 6ª edição da Corrida Oficial de Itapevi.

O número máximo de participantes é de 3.000. Estão previstas três provas – 5 e 10 quilômetros e a caminhada de 3,5 quilômetros – que serão realizadas no domingo (25 de fevereiro). A inscrição é gratuita mediante doação de um quilo de alimento não perecível, menos sal e leite e com validade mínima de 30 dias no dia da entrega dos kits.

Serão distribuídos R$ 22 mil em prêmios para os cinco melhores posicionados na corrida de 10 quilômetros entre os moradores da cidade e visitantes, tanto na categoria masculina quanto na feminina.

Os valores da premiação serão:

1º lugar: R$ 2.000;

2º lugar: R$ 1.250;

3º lugar: R$ 1.000;

4° lugar: R$ 750;

5° lugar: R$ 500.

A largada será na Avenida Feres Nacif Chaluppe, nas proximidades da Praça do Nordestino, na Cohab.

Prazo de inscrições

Moradores de Itapevi

As inscrições para os competidores dos 10 e 5 quilômetros e dos PCDs residentes em Itapevi, além da caminhada devem ser feitas presencialmente entre 2 e 10 de fevereiro, no Ginásio de Esportes (Avenida Rubens Caramez, 1000A – Parque Suburbano), das 9h às 21h, de segunda a sexta-feira e entre 9h e 17h aos sábados.

Nessa etapa de cadastro, a organização do evento vai disponibilizar 2.000 vagas para as corridas. Outras 200 serão destinadas para os participantes da caminhada.

Visitantes

Já os corredores visitantes que vão participar dos 10 e 5 quilômetros podem se inscrever no formato online a partir das 10h de 12 de fevereiro. O período se estende até o dia 15. Nessa fase, serão mais 800 vagas. Para acessar o formulário eletrônico, haverá um link no site oficial da Prefeitura.