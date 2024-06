Acácio e Humberto & Ronaldo agitam a Festa Junina de Jandira neste fim de semana

Continuam as comemorações da 42ª Festa Junina de Jandira, que começou na quinta-feira e vai até domingo com uma série de shows. Quem sobe ao palco nesta sexta-feira é o MC Ryan SP e a Turma do Pagode.

publicidade

Já no sábado é a vez do cantor Acácio embalar o público. No repertório, ele tem canções como “Quando Você Some Assim”, “Nós Dois a Sós”, “Quando Penso em Você” e “Do Meu Jeito”.

A Festa Junina de Jandira será encerrada com um show da dupla sertaneja Humberto & Ronaldo, que tem músicas como “Só Vou beber Mais Hoje”, “Não Fala Não Pra Mim”, “A Uma Ex Atrás”, “Hoje Sonhei com Você” e “Fantoche”.

publicidade

Os ingressos podem ser adquiridos no site Seo Ingresso.