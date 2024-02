Ação reúne projetos de sustentabilidade de Cotia em três endereços da cidade a partir desta sexta-feira (1º)

Nesta sexta (1º), sábado (2) e domingo (3), das 9h às 13h, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de Cotia realizará a 1ª edição da ação ‘Despertar Ecológico’, uma atividade itinerante que reúne importantes e já conhecidos projetos da secretaria: o ‘Sucata Digital’, que faz o recolhimento de lixo eletrônico, e o ‘Pedágio Ambiental’, que realiza doação de mudas de árvores nativas e promove educação ambiental.

Na estreia do ‘Despertar Ecológico’, a secretaria contará com a participação do Projeto Trá Lá Lá, com atividades lúdicas focadas na educação, diversão e sustentabilidade. As atividades do ‘Despertar Ecológico’ são livres, gratuitas e abertas para toda a população.

Na sexta-feira (1º), a ação será realizada no Centro Educacional Danielli Albuquerque Mathias (Rua José do Patrocínio, 15, Caucaia do Alto). No sábado (2), o ‘Despertar Ecológico’ estará no Atacadão de Cotia (Rua Prof. José Barreto, 1217, Jardim Dinorah). E no domingo (3), será a vez do Parque Teresa Maia (Rua Felipe Paltronieri, Granja Viana) receber as atividades.

Todo o material eletrônico recolhido pelo projeto ‘Sucata Digital’ será encaminhado para cooperativas da cidade, como a Cooper Luxo do Lixo e Coopernova Cotia Recicla.

As Secretarias de Cultura e Lazer e de Educação são apoiadoras da programação.