Ação social pela doação de sangue reúne ACEO, OAB e outras organizações em Osasco

Uma ação para incentivar a doação de sangue reuniu a Comissão de Direitos Humanos da OAB DE Osasco, Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO), Rotary Club, Lions Club e membros do Exército.

Na manhã de quarta-feira (11) diversas pessoas doaram sangue em coleta em prol da Fundação Pró-Sangue realizada na ACEO. O objetivo era alcançar 80 bolsas de sangue e o número de voluntários foi até maior.

O equipamento móvel da Fundação Pró-Sangue captou o máximo que podia e o excedente de candidatos foi orientado a procurar o posto fixo de coleta localizado no Hospital Regional de Osasco (Rua Ari Barroso, 355 – Pres. Altino).

De acordo com a médica Natália Assis Medeiros Magalhães, da Fundação Pró-Sangue, a doação é importante porque apenas uma bolsa de sangue pode ajudar até 4 pessoas. Ela enfatiza ainda que as coletas feitas pela Fundação Pró-Sangue abastecem mais de 100 bancos de sangue menores em toda a Grande São Paulo.

“Ajudar está no nosso sangue”

Para o presidente da ACEO e do Lions Club de Osasco, Dr. Amir Gomes, é gratificante poder colaborar com uma causa tão nobre. Segundo ele, com a pandemia o número de doadores diminuiu muito porque as pessoas têm medo, embora a coleta seja feita com total segurança.

Já Carlos Alberto Alves dos Santos, presidente do Rotary Club de Osasco, destacou que o relacionamento entre as instituições é fundamental para fortalecimento da sociedade e desenvolvimento de projetos e ações, como esse da doação de sangue.

A presidente da OAB Osasco, Dra. Maria José Bonetti Soares, mencionou que o trabalho humanitário está no DNA da entidade e que o objetivo da Ordem dos Advogados com ações como essa é ajudar a sociedade a se tornar mais humana, mais solidária e mais inclusiva.

Por fim o Coronel Acosta, Comandante do 4º BIL, lembrou do lema “ajudar está no nosso sangue”, um dos motes do Exército Brasileiro, e afirmou que é satisfatório para a tropa – que é da região – participar da ação e ajudar a população, ainda mais nesse momento de pandemia.