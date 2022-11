ACEO recebe mais uma edição do encontro “Brasil em Transformação” nesta terça (22)

A Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO) recebe nesta terça-feira (22) mais uma edição do evento “Brasil em Transformação”, que discutirá o cenário econômico atual e as perspectivas para 2023.

Na oportunidade, o economista e chefe do banco Bradesco, Fernando Honorato, realizará uma palestra sobre o tema. Em seguida, haverá um painel com a presença de Otto von Sothen, CEO do Grupo Tigre, e Marcos Gabriel Atchabahian, presidente do Conselho Superior da ANAMACO e vice-presidente da ACEO.

O evento será realizado na sede da ACEO (avenida Dionysia Alves Barreto, 701, Vila Osasco). A abertura e recepção dos convidados começam às 18h30, a palestra e painel às 19h; e para fechar, às 21h será aberto o coquetel aos convidados.

Os interessados em participar do Brasil em Transformação devem fazer a inscrição gratuita por meio do site Sympla, onde também podem encontrar mais informações sobre o evento.