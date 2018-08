Acidente com vítimas fatais trava trânsito em Carapicuíba

Na manhã desta quarta-feira, 1º de agosto, um acidente envolvendo um carro e uma moto causou duas mortes em Carapicuíba e travou completamente o trânsito na avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, no sentido Osasco.

Publicidade

A colisão ocorreu praticamente em frente ao Fórum de Carapicuíba. O piloto da moto e uma mulher que o acompanhava na garupa morreram. O automóvel dirigido por um homem chegou a capotar.

O acidente aconteceu no início da manhã, por volta das 6 horas, e provocou o bloqueio de todas as pistas da avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu causando congestionamento desde a saída do centro de Carapicuíba e dificultando o acesso dos motoristas a Osasco e ao Rodoanel Mário Covas. Mais de duas horas depois do acidente os motoristas ainda enfrentavam lentidão no trecho.