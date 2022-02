Acidente de trabalho: funcionários protestam após morte de metalúrgico em Taboão da Serra

Nesta sexta-feira (25), os funcionários de uma metalúrgica, em Taboão da Serra, participaram de um protesto após acidente de trabalho que tirou a vida de Ailton Aparecido Duarte de Andrade, de 48 anos. Com faixa nas mãos, os trabalhadores exigiram fiscalização na empresa.

Ailton morreu na terça-feira (22), após sofrer um acidente envolvendo uma máquina robótica do setor de fundição da empresa. O Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região solicitou à Gerência Regional do Trabalho fiscalização do caso com urgência, mas afirma que o pedido ainda não foi atendido.

A entidade criticou a demora no atendimento à solicitação e afirmou que, atualmente, não há auditores para investigar acidentes relacionados ao trabalho na Gerencial Regional. “A região chegou a ter 27 fiscais. Nesta época, o necessário eram 58. Agora não temos ninguém”, diz o sindicato.

Os metalúrgicos também procuraram a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo, que teria se comprometido a fiscalizar o caso no dia 22 de março, um mês após a fatalidade.

Luto na categoria

A morte de Ailton, em Taboão da Serra, repercutiu em toda categoria. Em uma metalúrgica, em Osasco, os trabalhadores fizeram um minuto de silêncio em homenagem a ele. Durante as assembleias, a diretoria do Sindicato tem reforçado a importância de exigir prevenção no local de trabalho.