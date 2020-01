Acidente de trabalho mata 1 e fere 2 em Osasco

Um acidente de trabalho matou um trabalhador e feriu outros dois na empresa Sika, no Industrial Anhanguera, em Osasco, na tarde de sábado (25).

Os funcionários, terceirizados, caíram no fosso de rejeitos industriais quando faziam a drenagem. Um deles morreu no local e os outros dois foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Menck e o Hospital Regional.

A polícia investiga as causas do acidente. A ocorrência foi registrada no 10º DP de Osasco.

Publicidade

…

Leia também: