Acidente entre moto e ônibus deixa homem ferido no Centro de Osasco

Um acidente envolvendo uma moto e um ônibus, no Centro de Osasco, deixou um homem ferido, na tarde desta quarta-feira (6). A colisão aconteceu por volta das 14h48, na Rua Melvin Jones, altura do número 44.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, de 26 anos, estava consciente, teve contusão em um dos pés e foi socorrida ao pronto-socorro da Vila Menck.

Sobre a oco. das 14h48 a colisão entre moto e ônibus na Rua Melvin Jones, 44 no centro de OSASCO. No local, um homem de 26 anos com contusão em um dos pés, foi socorrido conscientemente ao Pronto Socorro da Vila Menck. #193R

— Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) December 6, 2023