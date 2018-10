Acusados de matarem aposentado durante assalto em Osasco são presos

Ricardo Cataiama e Caio Henrique Cardim, acusados de terem matado a tiros o aposentado Nilton Silva, de 63 anos, durante um assalto no IAPI, Jardim Piratininga, em Osasco, foram presos pela Polícia Civil esta semana.

Um menor de idade que praticava crimes junto à dupla na mesma noite em que Nilton foi morto também foi apreendido.

Nilton foi morto na manhã de 22 de setembro, sábado. O crime aconteceu próximo ao 4º DP de Osasco, na esquina da rua Rio São Francisco. A delegacia estava fechada no momento.

Imagens de câmera de segurança mostram em ação os três criminosos, em duas motos, que vinham praticando uma sequência de assaltos e, durante um deles, assassinaram o aposentado.

O vídeo mostra quando os ladrões entram na rua pela contramão, cercam o veículo e roubam os pertences de uma motorista.

Em seguida, surge o carro do aposentado. Os assaltantes sobem na guia, dão meia volta, o cercam também e fogem em seguida. Não é possível ver o momento dos tiros. A vítima foi atingida por dois disparos.

Ricardo pilotava a moto no momento do assalto e confessou à polícia sua participação no crime, segundo reportagem do “Brasil Urgente”, da Band (veja abaixo). Ele relatou que Nilton foi assassinado porque acharam que ele era um policial. Caio Henrique Cardim teria sido o autor dos disparos contra o aposentado.

Os criminosos vão responder por latrocínio.