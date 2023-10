Adutora se rompe e interdita trecho da Alameda Araguaia, no Tamboré

O rompimento de uma adutora na Alameda Araguaia, no bairro Tamboré, em Barueri, causou a interdição da via sentido a avenida Piracema, neste domingo (1). Uma cratera se formou no local, na altura do número 2.700.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semurb) de Barueri, as equipes da Sabesp estão no endereço da ocorrência para fazer os reparos. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o grande buraco que se abriu e o vazamento de água.

A orientação é para que os motoristas evitem a região. “Pedimos que utilizem rotas alternativas para acesso à rodovia Castello Branco e região dos bairros Tamboré, Jardim Mutinga e Parque Imperial”, diz a Semurb, em nota publicada na tarde deste domingo nas redes sociais.

A manutenção pode ter afetado o abastecimento de água na região. Em nota, a Sabesp informou que o vazamento já foi contido, mas a previsão é que os trabalhos de reparo no local sejam concluídos durante a manhã desta segunda-feira (2).

“A companhia lamenta os transtornos e solicita aos moradores o uso consciente da água das caixas internas, especialmente nas regiões do Parque Imperial, Mutinga, parte Tamboré em Barueri e, Portal Doeste, Munhoz Júnior, em Osasco”, diz a Sabesp.

